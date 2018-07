Al-Malikija (AFP) In Syrien haben kurdische und arabische Gegner von Staatschef Baschar al-Assad am Mittwoch zum Abschluss ihrer Konferenz im Nordosten des Landes die Gründung eines Syrischen Demokratischen Rats bekannt gegeben. In der Schlusserklärung heißt es, das neue Gremium sei der "politische Arm der Syrischen Demokratischen Kräfte". Diese bewaffnete Gruppierung hatten kurdische, arabische und christliche Rebellen im Oktober im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Nordosten Syriens gebildet.

