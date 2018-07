New York (dpa) - Weihnachten werden sie wieder hervorgeholt, die "Ugly Christmas Sweater". Die "hässlichen Weihnachtspullover" mit den übergroßen Rentier- oder Nikolausmotiven, für die man sich früher artig bedankte und sie dann schnell im Schrank verschwinden ließ, sind heutzutage der Hingucker und Star auf Weihnachtsfeiern in den USA - aber auch in Deutschland.

Hauptsache grelle Farben und auffällige Motive (ZU auffällig gibt es nicht), dann ist der "Ugly Sweater" genau richtig. Wer noch einen draufsetzen will, hat in der Nase von Rudolf, dem Rentier, ein rotes Lämpchen eingebaut oder echte Schellen auf dem gestrickten Schlitten. "Ugly Sweater" sind nicht immer billig - die schönsten unter den hässlichen können um die 100 Dollar oder 100 Euro kosten.