Berlin (AFP) Die CDU-Spitze will Dschihad-Reisenden die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen, wenn diese neben dem deutschen auch noch einen anderen Pass besitzen. Wer sich einer Terrormiliz anschließe, wende sich von den Werten in Deutschland ab, sagte CDU-Vize Thomas Strobl am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung eines Entwurfs für einen Antrag der Parteispitze für den CDU-Parteitag kommende Woche in Karlsruhe. Dadurch sollten Dschihad-Reisende von einer Rückkehr nach Deutschland gehindert werden.

