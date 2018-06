Le Bourget (AFP) Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hat am Donnerstagabend einen neuen Entwurf für das angestrebte weltweite Klimaschutzabkommen vorgelegt. Der nach mehrfachen Verzögerungen auf der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris präsentierte Text soll in der Nacht zunächst weiter beraten werden. Nach den Plänen von Fabius soll am Freitag dann der endgültige Text erstellt werden.

