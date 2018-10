Washington (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat in einer Petition an die US-Regierung eine unabhängige Untersuchung des Angriffs auf ihre Klinik im afghanischen Kundus gefordert. Das von "mehr als 547.000 Menschen" unterzeichnete Schreiben wurde dem Weißen Haus am Mittwoch überreicht, teilte MSF mit.

