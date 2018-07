Los Angeles (AFP) Eine lesbische Liebesgeschichte geht als Favorit in das Rennen um die Golden Globes: Die Romanze "Carol", die eine Liebschaft zwischen einer Hausfrau und einer Verkäuferin im New York der 50er Jahre erzählt, erhielt fünf Nominierungen für die begehrten Filmpreise, wie der Verein der Auslandspresse in Hollywood am Donnerstag mitteilte. Der Film ist unter anderem in der Königskategorie "Bestes Drama" nominiert, Cate Blanchett und Rooney Mara sind beide in der Kategorie beste Hauptdarstellerin nominiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.