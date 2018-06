Paris (AFP) US-Außenminister John Kerry will mit hochrangigen Gesprächen zur Bildung einer Einheitsregierung im nordafrikanischen Krisenland Libyen beitragen. Kerry werde die Gespräche am Sonntag in Rom gemeinsam mit dem italienischen Außenminister Paolo Gentiloni leiten, teilte sein Sprecher Mark Toner am Donnerstag in Washington mit. Dies zeige das "Engagement der internationalen Gemeinschaft, den Libyern zu helfen, schnell dabei voranzukommen, eine geeinte Regierung für Libyen zu bilden".

