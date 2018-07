Washington (AFP) Der US-Kongress will sich mehr Zeit für die Verabschiedung eines Ausgabengesetzes für das verbleibende Haushaltsjahr 2016 geben. Ein von der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat am Mittwoch vorgelegter Gesetzentwurf sieht vor, die Frist um fünf Tage auf den 16. Dezember zu verschieben. Bislang läuft eine Übergangsfinanzierung für das im Oktober begonnene Haushaltsjahr am 11. Dezember aus.

