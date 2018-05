Washington (AFP) Ein Richter am Obersten Gericht der USA hat mit einer Äußerung über angeblich schlechte schulische Leistungen von Schwarzen für Empörung gesorgt. Antonin Scalia, einer der konservativsten Richter am Supreme Court in Washington, äußerte sich am Mittwoch in einer Anhörung zur US-Politik der Förderung von Minderheiten, nachdem eine von der Universität Texas abgelehnte weiße Studentin geklagt hatte. Dabei griff er eine These auf, wonach Schwarze lieber auf "leichtere Schulen" gehen sollten.

