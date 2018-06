Washington (AFP) Bei Angriffen der internationalen Militärkoalition gegen den Islamischen Staat (IS) ist nach Angaben der USA der Finanzchef der Dschihadistenorganisation getötet worden. Ein Sprecher des US-Militärs sagte am Donnerstag, Abu Saleh sei Ende November getötet worden. Saleh sei "eines der ranghöchsten und erfahrensten Mitglieder" des Finanzsystems des IS gewesen, sagte Steve Warren in einer Videokonferenz aus der irakischen Hauptstadt Bagdad zugeschaltet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.