San Francisco (AFP) Nach Apple, Google und Samsung wartet nun auch der US-Supermarktriese Wal-Mart mit einem eigenen mobilen Bezahlsystem auf. Das Bezahlen mit Walmart Pay soll im Laufe des Monats in ausgewählten Filialen möglich werden, bis Mitte nächsten Jahres dann in den gesamten USA, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Funktion ist demnach in der Walmart-App eingebaut, die nach eigenen Angaben 22 Millionen Nutzer zählt. An der Kasse müssen Kunden mit ihrer Smartphone-Kamera einen Strichcode scannen, um die Zahlung anzuweisen.

