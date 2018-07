Hochfilzen (SID) - Wegen der milden Temperaturen haben die Organisatoren des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen/Österreich vor den Sprintrennen am Freitag (ab 11.30 Uhr/ARD und Eurosport) Höchstarbeit verrichtet. Mit mehr als 10.000 Kubikmetern künstlichem Schnee wurde die 3,3 Kilometer lange und rund 50 Zentimeter dicke Loipe präpariert.

Noch am Mittwoch hatte es in Hochfilzen heftig geregnet, am Donnerstag lagen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Sollte Regen in den kommenden Tagen ausbleiben, sind die Weltcup-Rennen nicht gefährdet.