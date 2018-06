Berlin (AFP) Die designierte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat sich in der Flüchtlingspolitik klar vom Koalitionspartner Union abgegrenzt. Wenn es eine Partei gebe, die Antworten auf die aktuellen Herausforderungen finden könne, "dann sind wir es", sagte sie in ihrer Bewerbungsrede am Freitag auf dem Berliner SPD-Parteitag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe zwar Stellung bezogen, werde dafür aber von der eigenen Partei "gemobbt - von der CSU erst gar nicht zu reden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.