Le Bourget (AFP) Die Vorlage der französischen Präsidentschaft für ein neues Klimaschutzabkommen ist am Freitag in den Verhandlungen in Le Bourget bei Paris weiter auf Widerstand gestoßen. Daher schalteten sich auch wieder Staats- und Regierungschefs ein, um Kompromisschancen auszuloten. Wissenschaftler verwiesen darauf, dass in dem vorliegenden Text Ziele und Maßnahmen nicht zueinander passten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.