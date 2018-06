Le Bourget (AFP) Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hat sich zuversichtlich geäußert, dass bis Samstagmorgen eine Einigung auf das geplante weltweite Klimaschutzabkommen vorliegen wird. "Wir sind fast am Ende des Weges", sagte Fabius am Freitag am Rande der Beratungen auf der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris. "Ich werde morgen früh um 9.00 Uhr in der Lage sein, allen Beteiligten einen Vertragstext vorzulegen."

