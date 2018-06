Le Bourget (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) stellt sich bei der UN-Klimakonferenz auf eine weitere Verhandlungsnacht ein. "Das wird noch eine spannende Nacht", sagte Hendricks am Freitag in Le Bourget bei Paris. Es solle bis zum Morgen in kleineren Gruppen zu verschiedenen Themen weiter beraten werden. Dabei werde die französische Präsidentschaft die Arbeit am Text für das geplante Klimaschutzabkommen fortsetzen, dessen Endfassung Frankreichs Außenminister Laurent Fabius am Samstagmorgen vorlegen will.

