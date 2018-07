Le Bourget (AFP) Die berühmte britische Primatenforscherin Jane Goodall ist "vorsichtig optimistisch", was das Ringen um ein neues Klimaschutzabkommen in Le Bourget bei Paris angeht. Besondere Dringlichkeit habe für sie dabei "die Rettung des tropischen Regenwaldes", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Goodall nimmt als UN-Friedensbotschafterin an der UN-Klimakonferenz teil.

