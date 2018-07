Vilnius (AFP) Litauen hat sich zum Kauf von 88 Transportpanzern aus deutscher Herstellung entschieden. Die Fahrzeuge vom Typ "Boxer" seien aus insgesamt zwölf Angeboten ausgewählt worden, teilte der Oberbefehlshaber der litauischen Armee, Jonas Vytautas Zukas, am Freitag in der Hauptstadt Vilnius mit. Zum Preis wollte er sich nicht äußern, in litauischen Regierungskreisen wurde jedoch ein Geschäftsvolumen von rund 400 Millionen Euro genannt. Die ersten Fahrzeuge sollen demnach im Jahr 2017 ausgeliefert werden.

