Wolfsburg (AFP) Volkswagen hat im November weltweit 2,4 Prozent weniger Autos der Marke VW verkauft als im Vorjahreszeitraum. Auf das gesamte Jahr gerechnet kalkuliert der Autobauer mit einem Minus von 4,5 Prozent, wie VW am Freitag in Wolfsburg erklärte. Von Januar bis einschließlich November verkaufte VW demnach rund 5,3 Millionen Fahrzeuge, im Vorjahreszeitraum waren es etwa 5,5 Millionen gewesen. Besonders stark gingen die Verkäufe demnach in Südamerika und Brasilien zurück.

