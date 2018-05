München (AFP) Schauspieler Bruno Ganz findet, dass Ruhm süchtig macht. "Ruhm ist ein Gift, Ruhm ist Droge. Davon kommen Sie nicht so einfach runter", sagte er dem Magazin "Focus". Der 74-Jährige will nach eigenen Worten "noch einen grandiosen Film" drehen. Alle Schauspieler wollten das: "Am Ende einen grandiosen Film machen, in dem die ganze Kraft, das ganze Können drinsteckt und der dann bleibt."

