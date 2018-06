Berlin (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer fordert von EU-Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, ein großes finanzielles Engagement bei der Bekämpfung der Fluchtursachen. Der Egoismus vieler europäischer Regierungen in der Flüchtlingskrise sei "absolut erschreckend", sagte Seehofer dem Sender n-tv in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Länder, die generell keine Flüchtlinge aufnähmen, sollten dafür "kräftig zahlen", forderte der bayerische Ministerpräsident. Zugleich sagte Seehofer, Deutschland dürfe nicht erwarten, dass andere Länder an ihren Grenzen die Zuwanderung drosseln, selbst jedoch jede Form der schärferen Grenzkontrolle ablehnen.

