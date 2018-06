Berlin (AFP) Die SPD will die Chancen einer digitalisierten Arbeitswelt stärker nutzen: Die Digitalisierung könne mehr selbstbestimmte Flexibilität und mehr Autonomie über Ort und Zeit der Arbeit ermöglichen, heißt es in einem am Freitagabend auf dem Berliner Parteitag gefassten Beschluss. "Die Digitalisierung hat das Potenzial, Arbeit besser zu machen", heißt es in dem Beschluss, den der Parteivorstand eingebracht hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.