Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht in der Einigung der syrischen Opposition auf einen Verhandlungsfahrplan einen wichtigen Schritt für eine politische Lösung in dem Bürgerkriegsland. Die an den Gesprächen in Riad beteiligten Seiten hätten sich auf ein Gremium zur Bildung einer Verhandlungsdelegation und auf eine gemeinsame Erklärung mit einem klaren Bekenntnis zu einem politischen Übergangsprozess geeinigt, bilanzierte Steinmeier am Freitag in Berlin. Dies "ist mehr, als wir erwarten durften - gerade angesichts der Vielzahl der beteiligten Gruppen mit zum Teil unterschiedlichsten politischen Standpunkten und Perspektiven".

