Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat das Verbot von Sonntagsarbeit am Amazon-Standort Bad Hersfeld begrüßt. Angesichts der Arbeitskämpfe der Gewerkschaft bei dem Online-Händler seien die hessischen Behörden "ihrer Verpflichtung zur Wahrung des Neutralitätsgebots" nachgekommen, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Freitag in Berlin. Amazon hatte für den 13. und 20. Dezember die Zulassung von Sonntagsarbeit am Standort Bad Hersfeld beantragt. "Der Antrag zeigt, dass das Unternehmen offensichtlich Schwierigkeiten hat, mit den Folgen des Streiks umzugehen", erklärte Verdi.

