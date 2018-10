Luxemburg (dpa) - In Deutschland kaufen so viele Menschen im Internet ein wie in kaum einem anderen EU-Land.

Bei einer Umfrage gaben jüngst 73 Prozent der Bundesbürger an, in diesem Jahr bereits online geshoppt zu haben, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte.

Nur in Großbritannien (81 Prozent), Dänemark (79 Prozent) und Luxemburg (78 Prozent) ist der Anteil der Online-Käufer noch größer. Damit liegen Deutschland und die drei anderen Länder deutlich über dem EU-Durchschnitt. Er wird von den Statistikern mit 53 Prozent angegeben.

Besonders groß ist der Anteil der Online-Shopper in der Altersgruppe der Menschen von 25 bis 34 Jahren. In Deutschland kauften von ihnen zuletzt 94 Prozent im Internet ein.

Von den sogenannten "Silver Surfern", also den Online-Käufern ab 65 Jahren, sind es immerhin 65 Prozent. Besonders beliebt waren zuletzt Bekleidung und Sportartikel, Reisen und Unterkünfte sowie Haushaltswaren und Spielzeuge.

Dennoch bleiben bei etlichen EU-Internetnutzern Zweifel am Online-Shopping: Rund ein Viertel der Onliner in der EU, die 2015 keine Käufe tätigten, misstraut der Zahlungssicherheit und lehnt das Shopping-Angebot aufgrund des Datenschutzes ab. 75 Prozent der Verweigerer sagen, dass sie lieber selbst einkaufen gehen.

