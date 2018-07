Paris (AFP) Mit einer großen Protestaktion am Pariser Triumphbogen haben Greenpeace-Aktivisten den französischen Staatschef François Hollande an seine Klimaversprechen erinnert. Zwei mit Seilen an dem berühmten Monument befestigte Umweltschützer breiteten am Freitag - dem vermutlich vorletzten Tag der Pariser UN-Klimakonferenz - ein Banner mit der Aufschrift: "Erneuern sie die Energie, Herr Hollande" aus. Andere Greenpeace-Aktivisten malten mit gelber Farbe eine riesige Sonne auf die vielbefahrenen Straßen um den Triumphbogen.

