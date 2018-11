Lausanne (SID) - UEFA-Präsident Michel Platini bleibt gesperrt und kann seinen Traum von der FIFA-Präsidentschaft so gut wie begraben. Der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne bestätigte am Freitag als höchste Instanz die 90-Tage-Suspendierung gegen den Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Die CAS-Richter stellten fest, dass die "Aufrechterhaltung der provisorischen Suspendierung für die verbleibende Zeit der 90 Tage zu diesem Zeitpunkt keinen irreparablen Schaden für Michel Platini" bewirke. Allerdings wies der Gerichtshof den Weltverband FIFA an, Platinis Suspendierung nach Ablauf der 90 Tage (am 5. Januar) nicht noch um 45 Tage zu verlängern, was gemäß FIFA-Ethik-Statuten möglich wäre. Dazu wäre es aber sehr wahrscheinlich ohnehin nicht gekommen - bis Weihnachten will die FIFA-Ethikkommission ein endgültiges Urteil fällen.

Platini bleibe trotz des CAS-Urteils "zuversichtlich", teilte dessen Anwalt Thibaud d'Alès der Nachrichtenagentur AFP mit. Seine Beweisführung sei sehr "solide", Platini sei überzeugt, "am Ende entlastet" zu werden.

Der 60-jährige Franzose war von der Ethikkommission wegen einer dubiosen Millionen-Zahlung vom noch suspendierten FIFA-Boss Joseph S. Blatter (79) zunächst provisorisch gesperrt worden.

Platini, der am 18. Dezember im "Hauptverfahren" angehört wird, droht eine lebenslange Sperre. Der UEFA-Chef will am 26. Februar zum neuen FIFA-Präsidenten gewählt werden. Platini war erstinstanzlich schon vor der Berufungskommission der FIFA gescheitert, ehe er den CAS anrief.

Die FIFA nahm das CAS-Urteil am Freitag "zur Kenntnis". Mit der Entscheidung habe der CAS die "Vorgehensweise der unabhängigen Ethikkommission bestätigt", teilte der Weltverband mit.