Tripoli (dpa) - Eric Maxim Choupo-Moting schmunzelte und kündigte vollmundig weitere Großtaten an. "In der Bundesliga wollen wir unter die ersten Drei", sagte der Stürmer des FC Schalke 04 forsch nach dem souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg bei Asteras Tripolis zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase.

"Wir sind froh, dass Choupo seinen Torriecher in den vergangenen Spielen wieder unter Beweis gestellt hat. Das hilft uns und gibt Selbstvertrauen", lobte Benedikt Höwedes den Teamkollegen, der mit seinen zwei Treffern maßgeblich zum klaren Erfolg in Griechenland beigetragen hatte.

Der Kapitän der Königsblauen weiß aber auch, dass die kommende Aufgabe beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr) ungleich schwerer wird als der lockere Spaziergang in Tripoli. Die Schwaben schweben nach ihrem Europapokal-Wunder von Belgrad geradezu auf Wolke sieben. "Augsburg wird mit breiter Brust auftreten und die Euphorie vom Europa-League-Weiterkommen mitnehmen wollen", mutmaßte Höwedes. Gleichwohl soll die glänzende Bilanz gegen das Team von Markus Weinzierl ausgebaut werden: Von den bisher acht Spielen gegen den FCA hat Schalke noch keines verloren, fuhr fünf Siege ein.

Dank des Gruppensieges in der Europa League ist Schalke bei der Auslosung am kommenden Montag (13.00 Uhr) gesetzt und kann auf eine etwas leichtere Aufgabe in der Runde der letzten 32 Mannschaften (18./25. Februar) hoffen. Zudem genießt die Elf von André Breitenreiter im Rückspiel Heimrecht.

"Wir sind ungeschlagen in die K.o.-Runde eingezogen. Zudem sind wir die einzige deutsche Mannschaft, die in dieser Europapokal-Saison noch ohne Niederlage ist", bilanzierte Manager Host Heldt stolz und zufrieden. Nun ist er gespannt auf den nächsten Kontrahenten. "Es sind noch zahlreiche namhafte Mannschaften im Lostopf. Ich will weiterkommen - das zählt für mich. Unsere Fans können sich auf jeden Fall auf einen tollen Gegner freuen." Möglich sind unter anderen Duelle mit Titelverteidiger FC Sevilla, Galatasaray Istanbul mit Lukas Podolski, mit dem AC Florenz oder dem FC Valencia.

"Jetzt freuen wir uns auf die K.o.-Spiele und attraktive Gegner. Einen besonderen Wunsch für die Auslosung habe ich nicht", erklärte Breitenreiter, der mit seinem Team am Freitag direkt nach München flog. Von da ging es mit dem Bus weiter nach Augsburg.

Dort soll auch Leon Goretzka wieder zum Kader gehören, der wegen der zuletzt hohen Belastungen den Griechenland-Trip nicht mitmachte. Auch der gegen Tripolis geschonte Leroy Sané dürfte wieder in die Startelf rutschen. Heldt erwartet eine "kampfbetonte" Partie: "In Augsburg waren es immer enge und schwere Spiele. Wir haben uns einen Sieg fest vorgenommen."

Heldt auf Schalke-Homepage

Stimmen zum Spiel

Mögliche Schalke-Gegner in der K.o.-Runde