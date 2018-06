London (dpa) - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat Großbritannien vor einem Austritt aus der EU gewarnt.

Negative Folgen befürchtet sie vor allem für den Handel und die Finanzströme in der EU, wie sie dem Sender BBC sagte. Die EU "hat sich über die Jahre als effektiv erwiesen", fügte sie am Donnerstag in London hinzu.

Der britische Premierminister David Cameron hat bis spätestens Ende 2017 ein Referendum angekündigt, bei dem die Briten entscheiden, ob sie in der Gemeinschaft bleiben oder austreten wollen.

Für einen Verbleib stellt Cameron Bedingungen und verlangt von Brüssel Reformen. Umfragen zufolge ist unklar, wie das Referendum, das vermutlich bereits 2016 stattfinden soll, ausfallen könnte.

Für die britische Wirtschaft findet der IWF in einem neuen Bericht lobende Worte. Die Wirtschaft wachse schneller als in den anderen Industriestaaten und die Arbeitslosigkeit sei erheblich gesunken. Kritisch äußerte sich der Bericht dagegen zu den hohen Immobilienpreisen in Großbritannien. Auch das staatliche Defizit sei mit fast fünf Prozent vom Bruttoinlandsprodukt zu hoch.

