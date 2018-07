Hebron (AFP) Im Westjordanland sind am Freitag zwei Palästinenser erschossen worden. Ein 22-Jähriger sei bei Zusammenstößen palästinensischer Jugendlicher mit israelischen Sicherheitskräften in Hebron getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Laut Augenzeugen waren dutzende Jugendliche an den Zusammenstößen beteiligt. Die israelischen Sicherheitskräfte hätten scharfe Munition eingesetzt. Die 17-jährige Schwester des erschossenen 22-Jährigen war nach israelischen Polizeiangaben vor sechs Wochen bei einem versuchten Messerangriff auf Sicherheitskräfte getötet worden.

