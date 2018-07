Seoul (AFP) Nordkorea und Südkorea haben wieder bilaterale Gespräche geführt, um die Spannungen zwischen beiden Ländern abzubauen. Hochrangige Vertreter beider Länder kamen am Freitag in dem gemeinsam betriebenen Industriekomplex Kaesong in Nordkorea zusammen. Der südkoreanische Delegationsleiter Hwang Boo Gi rief dazu auf, "entscheidende erste Schritte" für eine Wiedervereinigung zu unternehmen und die "verschiedenen unerledigten Probleme eins nach dem anderen zu lösen". Der nordkoreanische Verhandlungsführer Jon Jong Su warb dafür, das jahrzehntelange Misstrauen zu überwinden und "zusammen einen neuen und breiten Weg zu beschreiten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.