Köln (SID) - Der VfB Stuttgart muss zum Auftakt des 16. Bundesliga-Spieltags beim FSV Mainz 05 antreten - für Interimstrainer Jürgen Kramny eine emotionale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Die Schwaben stecken mitten im Abstiegskampf, Mainz hingegen hat derzeit nur drei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz, ist seit fünf Spielen unbesiegt. Stuttgart wiederum ist seit vier Spielen sieglos. Immerhin: Den einzigen Punkt in diesen vier Spielen hat der VfB am vergangenen Sonntag gegen Bremen geholt, im zweiten Spiel unter Kramny.

Staffel-Weltmeisterin Laura Dahlmeier kehrt beim Weltcup in Hochfilzen/Österreich ins Aufgebot der deutschen Biathleten zurück. Vor ihrem ersten Saisonrennen schraubte die 22-Jährige, die zuletzt wegen mehrerer grippaler Infekte pausiert hatte, die Erwartungen aber herunter. Nicht antreten kann der erkrankte Staffel-Weltmeister Arnd Peiffer, für ihn rückte Matthias Bischl ins Aufgebot des Deutschen Skiverbandes.

Die deutschen Handballerinnen treffen im letzten Spiel der Gruppe C bei der Weltmeisterschaft in Dänemark auf die Demokratische Republik Kongo. Ein Sieg gegen den Außenseiter ist fest eingeplant. Anwurf in Kolding ist um 20.30 Uhr.