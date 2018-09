Tunis (AFP) Vertreter der beiden rivalisierenden Parlamente in Libyen wollen in der kommenden Woche ein Abkommen zur Bildung einer Einheitsregierung unterzeichnen. Die unter Vermittlung der Vereinten Nationen ausgehandelte Einigung solle am Mittwoch geschlossen werden, teilten Vertreter beider Lager am Freitag nach einem Treffen in Tunesien mit. Anfang Oktober hatten bereits Delegationen der rivalisierenden Lager eine Einigung erzielt, die aber von den jeweiligen Parlamenten zurückgewiesen wurde.

