Washington (AFP) Kurz vor dem dritten Jahrestag des Blutbads an der Sandy-Hook-Grundschule in den USA haben Angehörige der Opfer von Amokläufen noch einmal auf schärfere Waffengesetze gedrungen. Bei einer Pressekonferenz in Washington zeigten die Angehörigen Fotos ihrer verstorbenen Familienmitglieder und verlangten von der republikanischen Mehrheit im Kongress, ihren Widerstand gegen striktere Waffengesetze aufzugeben. "Es ist Zeit, das komplizenhafte Schweigen des Kongresses zu beenden", sagte Senator Chris Murphy aus dem Bundesstaat Connecticut, in dem die Grundschule liegt.

