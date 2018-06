Los Angeles (AFP) Bei den Ermittlungen zu dem Anschlag im kalifornischen San Bernardino haben Taucher damit begonnen, einen See in der Nähe des Anschlagsortes abzusuchen. Es gebe Hinweise darauf, dass der Attentäter Syed Farook und seine Frau Tashfeen Malik sich am Tag des Anschlages oder zuvor in der Umgebung des Seccombe Lake aufgehalten hätten, sagte David Bowdich vom FBI-Büro von Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit). Möglicherweise seien im dem See Beweisstücke versenkt worden. Die "Los Angeles Times" berichtete unter Berufung auf Ermittler, die Taucher suchten nach Computer-Festplatten und anderen elektronischen Geräten.

