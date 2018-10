Washington (AFP) Die USA haben ein 120 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Fossil und eine Reihe von Kunstschätzen an China zurückgegeben. Die zurückerstatteten Stücke seien "Symbole der alten chinesischen Zivilisation und von Mutter Natur", sagte Chinas Botschafter Cui Tiankai am Donnerstag bei einer Zeremonie in der chinesischen Botschaft in Washington. Das Microraptor-Fossil war nach Angaben der US-Zollbehörden illegal in die USA importiert und als "bearbeiteter Fels" und später als "nachgemachtes Fossil" deklariert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.