Kabul (AFP) Bei einem Angriff der Taliban in Kabul sind nach Angaben vom Samstag zwei spanische und vier afghanische Polizisten getötet worden. Nach stundenlangen Gefechten hätten Sicherheitskräfte die vier Angreifer getötet, teilte die Regierung in Kabul mit. Nachdem Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy am Freitag zunächst einen Angriff auf Spanien verneint hatte, sprach Madrid am Samstag doch offiziell von einem "Angriff auf Spanien".

