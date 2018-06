Berlin (AFP) Vor der zweiten Runde der Regionalwahlen in Frankreich hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn vor einem weiteren Erstarken der rechtsextremen Partei Front National (FN) gewarnt. Er wolle sich nicht vorstellen, "dass diese politische Tendenz in die oberen Sphären des Staats durchschlägt", sagte Asselborn, dessen Land derzeit dem EU-Rat vorsitzt, im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Die Franzosen müssten verhindern, "dass Europa in eine Tendenz verfällt, wo der Nationalismus wieder Trumpf ist und alles, was europäisch ist, in die Brüche geht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.