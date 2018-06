Paris (AFP) Auf den Beschluss eines globalen Klimaschutzabkommens bei der UN-Konferenz in Le Bourget bei Paris haben deutsche Umwelt- und Entwicklungsorganisationen mit Lob, aber auch mit Mahnungen reagiert. "Paris gibt der Welt Hoffnung", erklärte der Klimaexperte der Umweltorganisation Greenpeace, Martin Kaiser, am Samstagabend. Das Klimaschutzabkommen sende an die Kohle- und Ölindustrie das klare Signal, dass sich hier Investitionen nicht mehr lohnten. Es sei aber auch "klar, dass dieses Abkommen nicht das letzte Wort" sei. So müsse die EU "ihre schwachen Klimaziele" nachbessern.

