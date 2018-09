Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Zusammenarbeit mit den Truppen von Syriens Staatschef Baschar al-Assad im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in dem Bürgerkriegsland ausgeschlossen. "Die internationale Allianz gegen den IS schließt Assad und seine Truppen nicht ein", sagte Merkel den Zeitungen "Badische Neueste Nachrichten" und "Augsburger Allgemeine" vom Samstag. Assad werfe "nach wie vor Fassbomben auf sein eigenes Volk".

