Augsburg (AFP) Bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Zusammenarbeit mit den betroffenen Staaten. Sie arbeite für eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen in Deutschland, sagte Merkel den Zeitungen "Augsburger Allgemeine" und "Badische Neueste Nachrichten" aus Karlsruhe vom Samstag. Große Fluchtbewegungen könnten aber nur durch internationale Kooperation bewältigt werden. Die Kanzerlin verwies darauf, dass kein Land in Europa so sehr von der Freizügigkeit profitiere wie Deutschland. "Sie kann aber auf Dauer nur funktionieren, wenn an den EU-Außengrenzen wirkungsvoll kontrolliert wird", sagte sie.

