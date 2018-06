Berlin (AFP) Sozialdemokratische Spitzenpolitiker aus mehreren europäischen Ländern haben auf dem SPD-Parteitag dazu aufgerufen, sich gegen den aufkommenden Rechtspopulismus in Europa zu stellen. Die Rechten seien "nichts anderes als die Konjunkturritter der Angst", sagte der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), am Samstag auf dem Parteitreffen in Berlin. "In der Demokratie gibt es keinen Platz für die Feinde der Demokratie."

