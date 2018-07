Berlin (AFP) Der Bundesparteitag der SPD hat Parteichef Sigmar Gabriel Rückendeckung in der Frage der umstrittenen transatlantischen Handelsabkommen gegeben. Die Delegierten stimmten am Samstag in Berlin nach kontroverser Debatte mit große Mehrheit für einen Antrag des Parteivorstands, der die Aushandlung der Abkommen mit Kanada und den USA befürwortet, dafür aber Bedingungen formuliert. Gabriel hatte vor dem Parteitag eindringlich um Zustimmung geworben; Kritiker hatten für einen sofortigen Abbruch der Verhandlungen plädiert.

