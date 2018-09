Chicago (SID) - Scorer-König Patrick Kane hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die Bestmarke von Olympiasieger Sidney Crosby egalisiert. Der Flügelstürmer der Chicago Blackhawks traf beim 2:0-Erfolg des Stanley-Cup-Siegers gegen die Winnipeg Jets zum 2:0-Endstand. Damit schaffte Kane im 25. Spiel in Folge mindestens einen Punkt. Dies hatte der Kanadier Crosby in der Saison 2010/11 geschafft.

Kane kam in den 25 Spielen seit dem 17. Oktober auf insgesamt 39 Punkte (16 Tore, 23 Assists), Crosby sammelte in seiner Serie 50 Zähler (26 Tore, 24 Assists), also zwei Punkte pro Partie.

Unerreicht ist allerdings NHL-Legende Wayne Gretzky, der in der Spielzeit 1983/84 in 51 Spielen nacheinander insgesamt 153 Punkte (61 Tore, 92 Assists) sammelte. "The Great One" machte damit im Schnitt drei Scorer-Punkte pro Spiel!