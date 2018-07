New York (dpa) - Eine Auktion von "Star Wars"-Sammlerstücken in New York hat mehr als 500 000 Dollar eingebracht. Besonders teuer war eine Actionfigur von Luke Skywalker aus den 1970er Jahren, die für 25 000 Dollar versteigert wurde, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Von der originalverpackten Figur sollen weltweit nur rund 20 existieren. Zahlreiche weitere Action-Figuren und Nachbildungen von Helmen wurden für mehrere Tausend Dollar verkauft. Das Auktionshaus Sotheby's hatte wenige Tage vor der Premiere des neuen "Star Wars"-Films erstmals eine nur dem Fantasy-Spektakel gewidmete Auktion organisiert.

