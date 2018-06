Grenoble (AFP) Drei Jahre nach einem gemeinschaftlich begangenen Doppelmord in einem Problemviertel der Stadt Grenoble in den französischen Alpen sind zehn Angeklagte zu Haftstrafen zwischen acht und 20 Jahren verurteilt worden. Das Geschworenengericht des Departements Isère sprach am Samstag zwei weitere Angeklagte frei. Ende September 2012 waren zwei junge Männer in einem Park des Stadtteils Villeneuve überfallen und mit Messern, Stöcken und Flaschen getötet worden.

