Hannover (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt das EM-Jahr 2016 mit zwei Klassikern. Über vier Monate nach dem Abschluss 2015 gegen die Niederlande in Hannover am Dienstagabend empfangen die Weltmeister am 26. März zunächst England in Berlin, ehe drei Tage darauf in München der viermalige Weltmeister Italien der Gegner ist.

Es ist der Vorlauf zur EM-Endrunde in Frankreich, wo die DFB-Elf in der Gruppenphase auf die Ukraine (12. Juni in Lille), Polen (16. Juni in St. Denis) und Nordirland (21. Juni in Paris) trifft. Die letzten beiden Tests unmittelbar vor der EURO werden noch festgelegt. Die erste dieser Begegnungen soll in der Schweiz oder Österreich, die Generalprobe vor eigenem Publikum gespielt werden. - Die Termine der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

26. März 2016: Deutschland - England in Berlin (Anstoßzeit und TV-Sender noch offen)

29. März 2016: Deutschland - Italien in München (Anstoßzeit und TV-Sender noch offen)

Ende Mai/Anfang Juni 2016: Zwei weitere Länderspiele (Gegner und Spielorte offen)

12. Juni, EM-Endrunde: Deutschland - Ukraine (in Lille, 21.00 Uhr)

16. Juni, EM-Endrunde: Deutschland - Polen (in St. Denis, 21.00 Uhr)

21. Juni, EM-Endrunde: Deutschland - Nordirland (in Paris, 18.00 Uhr)

4. September 2016, WM-Quali: Norwegen - Deutschland

8. Oktober 2016, WM-Quali: Deutschland - Tschechien

11. Oktober 2016, WM-Quali: Deutschland - Nordirland

11. November 2016, WM-Quali: San Marino - Deutschland

26. März 2017, WM-Quali: Aserbaidschan - Deutschland

10. Juni 2017, WM-Quali: Deutschland - San Marino

17. Juni bis 2. Juli 2017: Confed-Cup in Russland (Deutschland als Weltmeister qualifiziert)

1. September 2017, WM-Quali: Tschechien - Deutschland

4. September 2017, WM-Quali: Deutschland - Norwegen

5. Oktober 2017, WM-Quali: Nordirland - Deutschland

8. Oktober 2017, WM-Quali: Deutschland - Aserbaidschan

Anm.: bei allen WM-Qualifikationsspielen sind Austragungsorte und Anstoßzeiten noch offen/alle Qualispiele live bei RTL.