La Ceiba (SID) - Der honduranische Fußball-Nationalspieler Arnold Peralta, der am Donnerstag auf einem Supermarkt-Parkplatz erschossen worden war, ist in seiner Heimatstadt La Ceiba beerdigt worden.

"Du wirst in den Himmel kommen", sagte die Mutter des verstorbenen Mittelfeldspielers, Celina Sosa, bei der Trauerfeier am Samstag: "Ich bete zu Gott, dass er den Weg für dich frei macht."

Die Hintergründe für den Mord an dem 26-Jährigen vom nationalen Meister Olimpia Tegucigalpa, der bei den Sommerspielen 2012 in London zum Olympia-Team der Mittelamerikaner gehörte und in der Saison 2013/2014 beim schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers unter Vertrag stand, sind weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt weiter.

Nach Aussage von mehreren Kollegen, die den Mittelfeldspieler auf dem Weg ins Einkaufszentrum begleiteten, eröffnete der noch unbekannte Attentäter auf einem vorbeifahrenden Motorrad aus allernächster Nähe das Feuer auf Peralta. Unmittelbar zuvor erst hatte Peralta, der am kommenden Mittwoch in Juticalpa gegen Kuba sein 20. Länderspiel für den WM-Teilnehmer bestreiten sollte, sein Auto verlassen.

Honduras gehört weltweit zu den Ländern mit der höchsten Mordrate. Im Jahr 2014 wurden auf 100.000 Einwohner im Schnitt 68 getötet. 90 Prozent der Verbrechen bleiben ungesühnt.