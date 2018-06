Washington (SID) - Der frühere Schalker Bundesliga-Profi Jermaine Jones ist in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS nach seinem tätlichen Angriff auf einen Schiedsrichter für sechs Spiele gesperrt worden. Dazu erhielt der US-Nationalspieler eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe.

Der Kapitän der New England Revolution hatte am 28. Oktober nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung Referee Mark Geiger beschimpft und geschubst. Jones sah die Rote Karte. Der Vorfall ereignete sich in der Nachspielzeit des K.o.-Duells bei D.C. United um den Einzug ins Play-off-Viertelfinale. New England unterlag 1:2 und schied aus.