Köln (dpa) - Das YouTube-Trio Y-Titty will künftig getrennte Wege gehen - nun trauern die Fans. Über soziale Netzwerke wurden etliche Danksagungen verschickt, nachdem Philipp Laude (Phil), Matthias Roll (TC) und Oğuz Yılmaz (OG) in einem Video die Auflösung von Y-Titty verkündet hatten.

Mit über drei Millionen Abonnenten gehört das Trio zu den Comedy-Pionieren der Videoplattform.

"Ihr wart der Grund, wieso ich Youtube vor vier Jahren überhaupt kennen gelernt habe, danke!", lautete ein Beitrag bei Twitter. "Danke für die coole Zeit Jungs", "Hatte Tränen in den Augen", "Ihr habt viele Jahre meiner Kindheit geprägt und mich glücklich gemacht" - die Kommentare waren einhellig.

Das Aus hatte sich angekündigt: Y-Titty hat seit fast einem Jahr pausiert. Neun Jahre nach dem Start wollen die drei Männer nun lieber eigene Projekte vorantreiben.

In ihrem Video schließen Laude (25), Roll (24) und Yılmaz (25) nicht aus, dass sich ihre Wege in Zukunft wieder kreuzen. "Wenn in der Wüste der eine nach links und der andere nach rechts geht, dann heißt das ja nicht, dass man sich nicht wieder trifft", sagt Roll im Abschieds-Video an die Fans. Unabhängig vom Projekt Y-Titty wollen die drei noch einen Kino-Film gemeinsam umsetzen - wann, ließen sie allerdings offen.

